Gaskrise: "Das Problem ist nur europäisch lösbar"

Ein Totalausfall der russischen Gaslieferungen wird immer wahrscheinlicher. Spätestens seitdem Gazprom am Montag eine Reduzierung der Lieferungen über Nordstream 1 auf nur noch 20 Prozent der vereinbarten Menge angekündigt hat, müssen sich Deutschland und EU überlegen, wie der Mangel künftig verwaltet werden soll.

Offenbar soll zunächst ein Notfallplan der EU greifen: Dieser fordert von den Mitgliedsstaaten, den nationalen Konsum freiwillig um 15 Prozent zu senken und sich bei Engpässen solidarisch zu zeigen.

Kann das funktionieren? Und was braucht es noch? Fragen an Andreas Löschel, Umwelt- und Ressourcenökonom an der Ruhr-Universität Bochum.