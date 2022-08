NRW-Finanzminister: "Notfalls machen wir's alleine"

Bis zum Herbst kündigte er zudem eine Lösung in der Frage der Lehrkräfte-Besoldung an. Schwarz-Grün hatte sich im Koalitionsvertrag ebenfalls darauf verständigt, die Eingangsbesoldung für alle Lehrämter auf A13 anzuheben sowie die Besoldung auch bei Bestandslehrkräften anzupassen. Die Mittel dazu sollen in einem Nachtragshaushalt im September bereitgestellt werden.

Ein Modell zur Anpassung wird derzeit von Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) erarbeitet. "Die genauen Stufen müssen wir uns noch anschauen. Aber klar ist, dass wir im Haushalt Vorsorge dafür treffen, dass wir das, was als Modell beschlossen wird, dann auch bezahlen können" , betonte Finanzminister Optendrenk.