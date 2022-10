Hirsch "totgefüttert": Falsches Futter ist für Wildtiere lebensgefährlich

Empfindliche Verdauung

Bei Wiederkäuern - wie bei Hirschen - passt sich der Verdauungstrakt sogar dem an, was in der Jahreszeit wächst. " Wenn man jetzt ein anderes Futter füttert, sind die Mikroben im Pansen darauf überhaupt nicht eingestellt ", erklärt Dominik Fischer, Fachtierarzt im Wuppertaler Zoo. " Es kommt zu Fehlgärungen, Blähungen und Verstopfungen. Das kann so ein Hirsch dann auch mit dem Leben bezahlen ." Der Park hat schon mehrere Tiere, vor allem Dammwild und Enten durch die "Wildfütterer" verloren. Kein Einzelfall. Im Lindenthaler Tierpark in Köln verendete 2018 ebenfalls ein Hirsch nach falscher Fütterung.