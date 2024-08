Solch eine Entwicklung sei jedoch äußerst selten, heißt es auf der Seite des Antigiftzentrums in Pavia. In den meisten Fällen bleibe ein Biss ohne Komplikationen. Größere Probleme gehen demnach meist auf Vorerkrankungen wie etwa Diabetes oder Allergien zurück. Experten schätzen, dass zudem auch Kinder sowie ältere Menschen eher gefährdet sind.

Generell sind alle Spinnen giftig. Zu einem Biss kommt es zumeist, wenn sich Spinnen bedroht fühlen. In aller Regel gleicht ein Spinnenbiss eher einem Wespenstich, wie Diplom-Biologe Hans-Joachim Krammer dem WDR sagte. Was aber nicht heißt, dass man einen Spinnenbiss einfach ignorieren könne.

Experten zufolge beißen Spinnen nur in seltenen Fällen – und zwar bei direkter Bedrohung. Hier kommen die Spinnenarten vor und so sehen sie aus.

Braune Violinspinne

Die braune Violinspinne bevorzugt trockene Böden, Erdlöcher und ist häufig in der Nähe von Häusern, vor allem in Gärten, zu finden. Sie misst je nach Geschlecht nur 7,5 bis 9 Millimeter und hat ihren Namen von einem Fleck in Form einer Geige auf ihrem Körper, der gelblich-schwarz gefärbt ist. Ihr Biss ist laut Maurizio Soave von der Gitnotrufzentrale meist schmerzlos, erst später folgten Juckreiz und Schmerzen. Auch kleine Pusteln und Rötungen rund um die Bissstelle können wenige Stunden später entstehen.

Nosferatu-Spinne

Nosferatu-Spinne