Dunkle Wolken, Regen, Glätte: Zuletzt war’s draußen ungemütlich und grau. Seit dem Wochenende zeigt sich der Winter von seiner schönen Seite: Die Sonne scheint und es ist frostig frisch.

Nettersheim in der Eifel beispielsweise fror in der Nacht von Montag auf Dienstag bei 12 Grad unter Null – kälter war es nirgends in NRW. Auch in Monschau-Kalterherberg (-11,6 Grad) und in Bad Berleburg-Hemschlar (-11,5 Grad) war es eisig kalt. Und dabei bleibt es.

" Zusammen mit der vergangenen Nacht wird die kommende zu den bisher kältesten des Jahres gehören ", sagt WDR-Meteorologe Jürgen Vogt. Er erwartet erneut teils zweistellige Minusgrade - unter anderem in der Dahlemer Binz und dem Hohe Venn. Auch die Innenstädte entlang des Rheins erreichen Tiefstwerte um -3 bis -5 Grad.

Von echten Kälte-Rekorden sind wir aber noch meilenweit entfernt. Ende Januar 1942 erlebten die Menschen in NRW bitterkalte bis zu -31 Grad in Eslohe im Hochsauerlandkreis. Und im Februar 1956 waren es -28,5 Grad in Bad Sassendorf im Kreis Soest.

Damals war auch der Rhein zugefroren. Zuletzt war das 1963 der Fall - bei wochenlangen Minusgraden und bis zu -23 Grad im bergischen Engelskirchen.