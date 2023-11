Glättegefahr: Schnee und Eis bremsen den Verkehr aus

Die befürchteten schweren Behinderungen auf den Straßen blieben allerdings bis zum frühen Dienstagmorgen aus. Wie Polizei und WDR-Verkehrsredaktion bestätigten, war die Lage auf den Straßen zunächst ruhig (Stand: 07.00 Uhr). In der Nacht hatte es allerdings mehrere Unfälle auf der Autobahn 2 gegeben. In Höhe Rheda-Wiedenbrück in Fahrtrichtung Hannover war laut Polizei ein Auto bei einem Spurwechsel ins Schleudern gekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Zuvor hatte das Auto einen Lastwagen touchiert, dessen Fahrer den Zusammenstoß zunächst nicht bemerkte und erst später auf einem Rastplatz anhielt. Verletzt wurde niemand.

Im Bereich der Anschlussstelle Gütersloh in Fahrtrichtung Dortmund war zuvor ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.

Viele Einsätze im Oberbergischem

Auch im Oberbergischen Kreis hatte die Feuerwehr in der Nacht viel zu tun. Insgesamt meldeten die Helfer 120 Einsätze: meistens ging es um umgestürzte Bäume, aber auch um Verkehrsunfälle. Im Kreis Euskirchen war am Morgen bei Tondorf ein Lkw in den Graben gerutscht. In Windeck-Rosbach im Rhein-Sieg-Kreis stürzte ein Baum auf die B256, die Straße ist aktuell gesperrt. Verletzt wurde niemand.