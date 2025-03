Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Oliver Strunk und Ines Karschöldgen.

THEMA DES TAGES

Heute vor zehn Jahren: Gedenken an Germanwings-Absturz • Bei der Katastrophe vom Germanwings-Flug 9525 am 24. März 2015 starben alle 150 Insassen, darunter 16 Schülerinnen und Schüler und zwei Lehrerinnen des Halterner Joseph-Königs-Gymnasiums. Die Klasse war auf dem Rückweg von einem Schüleraustausch in Spanien.

An der Absturzstelle in den französischen Alpen Nahe Le Vernet findet heute eine Gedenkveranstaltung statt, an der auch der damalige Schulleiter, Ulrich Wessel, mit einer Gruppe Angehöriger teilnimmt. In Haltern werden zum Zeitpunkt des Unglücks um 10.41 Uhr Kirchenglocken läuten. Auf dem Schulhof des Gymnasiums ist ein stilles Gedenken geplant und ein ökumenischer Gottesdienst in der Haltener Innenstadt am Abend.

WDR-Reporterin und Filmemacherin Justine Rosenkranz hat zehn Jahre lang Angehörige immer wieder mit der Kamera begleitet. Und auch für den WDR-Podcast "Zehn Jahre ohne euch" haben sie erzählt, wie sie versuchen, diese Katastrophe zu verarbeiten, wie sie mit dem Schock, der Trauer, der Wut und dem Leben danach umgehen - diesem Leben mit einer riesigen Lücke.