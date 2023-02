Winterwetter in NRW: Sonne satt für den Westen

Jetzt ist sie endlich da - die Sonne. Nach wochenlangem Einheitsgrau strahlt sie heute nach spektakulärem Aufgang gleich neun Stunden über dem Land. Mehr geht nicht. Das ist das Maximum der zurzeit möglichen Sonnenscheindauer. " Es gibt eigentlich keinen Ort bei uns im Westen, wo die Sonne heute nicht hinkommt ", sagt Lars Schmidt aus der WDR -Wetterredaktion.

Nach sternenklarer Nacht startete schon der Morgen in NRW mit viel Sonne. Die Temperaturen allerdings sind immer noch knackig: 7 Grad in Pulheim, 6 Grad in Dorsten oder 5 Grad in Lemgo. Wer raus muss oder will, sollte sich also warm anziehen.