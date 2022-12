Achtung Autofahrer: Am Freitag sind Schnee und Glätte in NRW möglich

Stand: 01.12.2022, 17:31 Uhr

Am Freitag könnte der Winter in NRW vorbeischauen. Schnee und Schneeregen sind ab dem frühen Morgen möglich. Auf den Straßen kann es also glatt werden.