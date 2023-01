Unwetterwarnung wegen Dauerregens: Pegel steigen erneut

Schon am Donnerstag gab es in vielen Regionen NRWs Dauerregen. Nachdem es sich am Freitag etwas beruhigt hatte, nehmen die Niederschläge heute vor allem in der Mitte des Landes wieder zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Remscheid, Wuppertal sowie den Ennepe-Ruhr-Kreis, den Kreis Olpe, den Märkischen und den Oberbergischen Kreis ausgesprochen. Diese gilt bis Sonntagmorgen.

Unwetterwarnung: Bis zu 45 Liter pro Quadratmeter erwartet

In den Staulagen des Berglandes wird mit Regenmengen zwischen 30 und 40 Litern pro Quadratmeter gerechnet, im Bergischen Land sogar mit bis zu 45 Litern pro Quadratmeter. Der DWD warnt vor Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie vor der Überflutung von Straßen. Angesichts der "gesättigten Böden" könnten die Wasserstände in den betroffenen Einzugsgebieten der Ruhr, Wupper oder Sieg wieder steigen, sagte ein Sprecher des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv). Auch Erdrutsche könnten laut DWD auftreten. Es wird geraten, Fenster und Türen zu schließen. Am Sonntagvormittag soll es bis ins Flachland zum Teil schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 km/h geben.

Überflutete Keller im Sauerland am Freitag

In der Nacht zum Freitag hatte es wegen Hochwassers und überfluteter Keller unter anderem im Sauerland und in Solingen zahlreiche Einsätze der Feuerwehr und des Rettungsdienstes gegeben. Dem jüngsten Lanuv-Lagebericht vom Samstagnachmittag zufolge meldeten 9 von 87 Pegeln Hochwasser. Der Pegel der Lenne in Altena im Sauerland lag auf der Stufe 2, die für die Gefahr der Überflutung von Kellern, Feuerwehreinsätze und die Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen steht.