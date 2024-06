Wechselhaftes Wetter in NRW - Hochwasserlage in Süddeutschland spitzt sich zu

Hochwasserlage in Teilen Bayerns spitzt sich zu

Ganz anders sieht es im Süden Deutschlands aus. Die Hochwasserlage in Teilen Bayerns spitzt sich zu, während die ersten Einsatzkräfte in Baden-Württemberg vorsichtig aufatmen. Am Sonntag brachen in Oberbayern nach Angaben der Behörden zwei Dämme. Sie schützten die Gemeinde Baar-Ebenhausen am Fluss Paar, einem Nebenfluss der Donau, sagte ein Sprecher des Landratsamtes. In Passau steigt der Pegelstand der Donau. Plätze und Straßen stehen unter Wasser. Unterdessen ist nun auch die Bundeswehr im Hochwassereinsatz. In Bayern sind bislang rund 3.000 Menschen von Evakuierungen aus Hochwasser-Gebieten betroffen.

Hochwasser in Pfaffenhofen an der Ilm

Teile Bayerns waren von den Auswirkungen des Dauerregens am Sonntagmittag besonders betroffen, so etwa der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. Dort war in der Nacht zu Sonntag ein Feuerwehrmann bei einer Rettungsaktion ums Leben gekommen.

Auch am Rhein in NRW könnte es bald zu Hochwasser kommen

Das Hochwasser in Süddeutschland könnte auch Auswirkungen auf NRW haben. Derzeit besteht nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Niederrhein zwischen Oberwinter und der niederländischen Grenze eine mäßige Hochwassergefährdung. Es könne zu Ausuferungen und einer erhöhten Strömung im Uferbereich kommen. Am Mittwoch werden in Köln und Düsseldorf die höchsten Rhein-Pegelstände erwartet. Alle Entwicklungen hängen stark von den noch fallenden Niederschlägen ab.

Entspannung der Wetterlage wird ab Dienstag erwartet

Wassermengen bei "Starkregen"

In Bayern führte der Dauerregen zu Pegelständen, wie sie statistisch gesehen nur einmal in hundert Jahren erreicht werden. So führten in der Nacht zu Sonntag die Flüsse Günz, Memminger Ach, Kammel, Mindel, Paar und Maisach so viel Wasser wie bei einem Jahrhunderthochwasser. Immerhin ist in fast allen betroffenen Regionen ab Dienstag mit einer Entspannung der Wetterlage zu rechnen.