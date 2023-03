Wetter in NRW: Grau in grau mit Glättegefahr

Am Samstag bleibt es im ganzen Land meistens bedeckt. Auflockerungen sind eher selten. Bis zum Abend sinken die Temperaturen auf Werte zwischen 4 und 6 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es dicht bewölkt. Hin und wieder kann es auch leicht regnen.

Örtlich kann es am Sonntag glatt werden

Die sinken im Lauf der Nacht auf 2 Grad plus am Rhein und minus 1 im Bergischen Land. In Höhenlagen ab 400 Metern kann es auch schneien. Örtlich gibt es Glättegefahr auf den Straßen durch Schnee oder gefrierende Nässe. In den meisten Teilen des Landes wird der Sonntag aber eher feucht: Regen und Schneeregenschauer ziehen übers Land, im Bergischen fällt Schnee. Die Temperaturen kommen nicht über 4 Grad im Ahrgebirge bis 7 Grad im Rhein-Sieg-Kreis hinaus.