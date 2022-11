Milder November: Wie sich das NRW-Klima verändert hat

Seit 30 Jahren immer neue Rekorde

Beispiel Bonn: Durchschnittstemperaturen über 9 Grad, mitten im November, waren früher in der Bundesstadt die absolute Ausnahme. Nur ein einziges Mal, im November 1963, meldeten die Meteorologen im Schnitt 9,3 Grad. Das hat sich in den vergangenen 30 Jahren geändert. Gleich in drei Jahren gab es außergewöhnliches warmes Novemberwetter: 1994, 2009 und 2015.

Beispiel Dortmund: Auch in der Ruhrgebietsstadt ist diese Entwicklung deutlich nachzuvollziehen. Extrem warme November wurden seit dem Beginn der Aufzeichnungen nur in den Jahren 1938 und 1964 registriert. Ab den 1990er-Jahren wurden auch hier die historischen Rekorde regelmäßig überboten: mit einer Durchschnittstemperatur über 9 Grad in den Jahren 1994, 2009 und 2015.

Beispiel Bielefeld: Im kühlen Westfalen wurde nur ein einziges Mal die November-Durchschnittstemperatur von 9 Grad erreicht: im Jahr 2009. Doch der Trend geht auch hier nach oben: Novembertemperaturen über 8 Grad gab es hier 1994, 2006 und 2015. Zum Vergleich: So etwas war zuvor nur in den Jahren 1938 und 1963 registriert worden.