Hochwasser an Weihnachten und Silvester - das neue Normal?

Die Situation in den aktuell betroffenen Regionen von NRW bleibt angespannt. In einigen Regionen des Landes könnten nach Prognosen der WDR-Wetterredaktion bis Silvester noch bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter geben. In der ersten Januarwoche sind erneut bis zu 50 Liter pro Quadratmeter möglich.

Trend zu nasseren Wintern

ARD-Meteorologe Sven Plöger

Müssen wir uns daran gewöhnen, dass es in Zukunft aufgrund des Klimawandels häufiger zu Hochwasser an Weihnachten und Silvester kommen kann? Starke Regenfälle in den Wintermonaten seien zunächst einmal nichts Ungewöhnliches, erklärt ARD-Meteorologe Sven Plöger. Aber die Auswertung historischer Wetterdaten zeige: " Einen kleinen Trend kann man ausmachen zu nasseren Wintern. "