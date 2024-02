Bilanz des Winters 23/24: Der Winter, der kein Winter war

Der Winter 2023/24 begann mit einem Schneechaos. Viele erinnern sich an die enormen Schneemengen, die unter anderem die Stadt München Anfang Dezember lahmlegten. Mitte Januar brachte dann eine Luftmassengrenze für ein paar Tage den Schnee ins Rheinland - ein seltenes Erlebnis und ein echt sonniges Wintermärchen. Dazwischen aber war es meistens sehr mild, grau und es regnete viel. Die Sonne? Ein seltener Gast.

So geht der Winter 2023/24 als zu warmer Winter in die Geschichtsbücher ein. Dazu war er viel zu nass. Es war bereits der fünfte zu nasse Monat in Folge. Positiv daran: Die Talsperren sind voll und die Dürre ist auch in den tieferen Bodenschichten verschwunden, die Böden sind also gut gesättigt. Zum Teil allerdings zu gut: Vor allem in Ostwestfalen-Lippe regnete es zu viel, mitunter fiel die doppelte Menge des normalen Regensolls.

Die größte Abweichung bei den Temperaturen gab es in Soest, wo die Mitteltemperatur mehr als 4 Grad über den langjährigen Durchschnittswerten lag. Bei der Sonnenscheindauer geht das Bild auseinander. In Teilen der Voreifel gab es trotz des wolkenreichen Februars ein sattes Plus – mit insgesamt mehr als 200 Sonnenstunden. In Teilen des Münsterlandes und des Bergischen Landes lagen wir dagegen bei nur etwa 60 Prozent der Sonnenscheindauer im Vergleich zu einem Durchschnittsjahr.