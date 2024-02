Im Winter gibt es mehr Schlaglöcher auf den NRW-Straßen

Füllung dringend benötigt

In Düsseldorf entsprechen die Schäden laut Stadt bislang einem " normalen Durchschnittswert ", in Bonn weicht die Zahl " nicht signifikant " von anderen Jahren ab. In Bochum liegt noch keine aktuelle Einschätzung vor. Erfahrungsgemäß würden dort aber in jedem Wintermonat etwa 5.000 Schlaglöcher gefüllt - je nach Witterung auch weitaus mehr, hieß es. Die durchschnittlichen Kosten für die Schlaglochbeseitigung lägen pro Winter bei 100.000 Euro für Material und 350.000 Euro für Personal.

Städtische Mitarbeiter im Dauereinsatz gegen Straßenschäden