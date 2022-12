Abgebranntes Wohnhaus in Coesfeld-Lette: Mutmaßlicher Brandstifter gefasst

Der 60-jährige Hausbewohner ist im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Raum Borken festgenommen worden. Die Polizei ging nach Zeugenhinweisen davon aus, dass das Feuer gelegt worden war und hatte gezielt nach dem Mann gefahndet.

Um kurz nach fünf Uhr hatten Anwohner das Feuer in der Einfamiliensiedlung bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei und Feuerwehr brannte das Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte konnten das Haus nicht mehr retten, aber die Nachbarhäuser schützen.

Polizei vermutet Brandstiftung

Das zerstörte Haus droht einzustürzen

Ob noch jemand in dem Haus ist, ist unklar. Wegen der Einsturzgefahr können Polizei und Retter das Wohnhaus noch nicht betreten. Derzeit stützt das THW das einsturzgefährdete Gebäude in Lette ab. Anschließend will die Polizei überprüfen, dass kein Brandopfer in den Trümmern liegt.