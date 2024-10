Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen euch Andreas Poulakos und Ines Karschöldgen.

THEMA DES TAGES

Mit pinken Kleidern gegen Brustkrebs • Eine von acht Frauen erkrankt im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs - das macht das sogenannte Mammakarzinom zur häufigsten Krebserkrankung unter Frauen. Was viele nicht wissen: Auch Männer können daran erkranken. Glücklicherweise gibt es mittlerweile durch Vorsorgeuntersuchungen gute Möglichkeiten, Brustkrebs frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.

Bereits 1985 wurde der Oktober von der American Cancer Society zum Monat gegen Brustkrebs ernannt. Mit Kleidern in Rosa werben viele Menschen für den "Pinktober" - und machen damit Werbung für Vorsorgeuntersuchungen. An diesem Wochenende gibt es wieder zahlreiche Aktionen - auch in NRW .

Wer im pinken Pulli oder T-Shirt kommt, darf zum Beispiel gratis zum Basketball-Bundesliga-Spiel der Basketballerinnen von Wings Leverkusen. Vor Ort sind auch Ärzte, die erklären, wie man selbst die Brust auf Gewebeveränderungen untersuchen kann. In Düsseldorf laufen ebenfalls viele Menschen heute beim "Volksgarten Parkrun" in pinken Kleidern oder mit rosa Schleifen auf. Die Organisatoren sagen: Regelmäßige Bewegung hilft dabei, die Risikofaktoren für Brustkrebs zu verringern.

WEITERE NACHRICHTEN

Scholz trifft Erdoğan in Istanbul • Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) reist heute zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan nach Istanbul. Voraussichtlich soll es bei dem Treffen um den Ukraine-Krieg, die Lage im Nahen Osten sowie das Thema Migration gehen. Medienberichten zufolge könnte die Türkei Mitglied einer neuen Kontaktgruppe zur Ukraine werden. Auch über mögliche Abschiebezentren in der Türkei wurde im Vorfeld spekuliert.

Grüne Jugend stellt sich neu auf • Bei der Grünen Jugend ist einiges in Bewegung: Ende September hatte der Bundesvorstand angekündigt, geschlossen aus der Partei auszutreten. Sie planen die Gründung eines neuen linken Jugendverbands. Auch der Landesvorstand in NRW folgte diesem Beispiel. Die Positionen der Bundes-Grünen hätten sich zu weit von den linken Grundsätzen der Partei entfernt, so der Vorwurf. Beim Bundeskongress der Grünen Jugend in Leipzig wird deshalb heute Nachmittag ein neuer Vorstand gewählt. Auch die Jungen Liberalen treffen sich heute zum Kongress in Hildesheim. Ihr Motto: " Freiheit kommt zuerst ".

Lange Nacht der Astronomie • Wie entstehen Sterne, welche Auswirkungen hat Lichtverschmutzung und wie begann vor fast 70 Jahren der Wettlauf ins All? Diese und andere Fragen klären Astronomen heute bei der 1. Langen Nacht der Astronomie in Deutschland. An der Aktion beteiligen sich auch das Planetarium Bochum und das Astronomische Institut der Bochumer Ruhr-Uni. An beiden Orten gibt es Veranstaltungen. Die Bochumer Astronomen hoffen, dass es einen freien Himmel gibt, um den Kometen "Tsuchinshan-Atlas" sehen zu können.

Die Maus ist wieder da • Die "Entführung" der Maus-Statue von ihrem Standort vor dem WDR in Köln und ihre Tour durch Deutschland hat die Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor den Beratungen der Länder kommende Woche angefacht. Gestern traf das Maskottchen des WDR wieder in Köln ein. In der kommenden Woche soll die Statue an ihren angestammten Platz in der Kölner City zurückkehren.

Worum geht es bei der Aktion mit der Maus? Alle Infos hier: