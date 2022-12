Im Rest von NRW wird es zwar kalt und vereinzelt soll es auch ein paar Schneeflocken geben - mit weißen Winter-Landschaften ist jedoch eher nicht zu rechnen.

Durchwachsenes Wetter am Wochenende

Insgesamt wird der Samstag in Nordrhein-Westfalen erst neblig-trüb, später lockern die Wolken auch mal auf. Stellenweise gibt es etwas Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen in Lüdenscheid bei minus 2 Grad und in Leverkusen bei plus 1 Grad.

Der Sonntag wird nach einer erneut frostigen Nacht meist grau mit vielen Wolken, nur vereinzelt fällt etwas Schnee, der am Rhein in Schneeregen übergeht - bei minus 2 bis plus 2 Grad.

Frostige Nächte auch zum Wochenauftakt

Zum Wochenauftakt geht es mit frostigen Nächten weiter. Stellenweise droht Glättegefahr. Montag und Dienstag sollen aber weiterhin meist trocken bleiben.