Dreharbeiten für Neue Wilsberg-Folgen in Münster

Immer wieder muss die Szene gedreht werden. Mal spiegeln sich einige Zuschauer in der Scheibe des Antiquariats, mal bellt ein Hund, und mal dröhnt in der Ferne ein Lastwagen zu laut. Sechs, sieben Durchgänge, dann sind alle zufrieden und es wird umgebaut für die nächste Szene.

Zwei neue Folgen, mehrere Drehtage in Münster

Die Dreharbeiten zur ZDF-Krimi-Serie Wilsberg in Münsters Innenstadt

"Phantomtod" und "Trügerische Sicherheit" lauten die Arbeitstitel der Wilsberg-Folgen 87 und 88, die derzeit in Münster entstehen. Bis nach Ostern ist die Film-Crew dafür noch in der Stadt. Gedreht wird in den nächsten Tagen auch noch am Schloß, vor dem Gericht und am Aasee in Münster.