Straßenkarneval in Billerbeck mit "Rabitzka Billerbeck, Helau!"

Prinzenpaar übernimmt die Schlüsselgewalt im Rathaus

Billerbecks Prinzenpaar Lenie und Elias

Am Mittag musste sich Bürgermeisterin Marion Dirks geschlagen geben und den Rathausschlüssel symbolisch an das Prinzenpaar übergeben. Das sind in diesem Jahr Lenie (16) und Elias (16) von der Anne-Frank-Gesamtschule in Billerbeck. Ohnehin machten beim Karnevalszug viele Schülerinnen und Schüler mit. Auch das ist in Billerbeck Tradition, dass sich insbesondere auch die Schulen am närrischen Umzug beteiligen.

Billerbeck in Partystimmung

Doch damit ist Weiberfastnacht in Billerbeck noch längst nicht vorbei. In den Kneipen und den Festzelten hinterm Rathaus und an der Kirchstraße werden die Närrinen und Narren sicherlich noch bis zum frühen Morgen weiterfeiern.

