Altweiber im Münsterland: Bunt und ausgelassen

Tausende beim närrisches Treiben im Münsterland

Die Närrinnen und Narren waren bestens vorbereitet: In Nordkirchen und Münster verwandelten die Karnevalisten in farbenfrohen Kostümen die Straßen in bunte Partymeilen, in Billerbeck und Beckum zogen Wagen und Fußgruppen durch die Innenstädte und machten Lust auf die Karnevalsumzüge in den nächsten Tagen. Tausende Menschen beteiligten sich am närrischen Treiben im Münsterland.