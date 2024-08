Lehrer aus Münster auf Korsika vermisst

Die französischen Behörden stehen vor einem Rätsel. Was ist mit dem 43-jährigen Mann aus Münster passiert? Warum ist er nicht am selben Tag, an dem er alleine zu einer Flussbettwanderung aufbrach, wieder zu seiner Familie auf den Campingplatz auf der französischen Mittelmeerinsel zurückgekehrt? Fragen, die auch die Familie des Mannes beschäftigen.

Sicher ist: am Morgen des 1. August brach der Mann auf. Bekleidet nur mit Badeshorts, viel mehr hat er offensichtlich nicht dabei. An der Fiumicelli-Brücke, einem bei Touristen durchaus geläufigen und beliebten Ort im Südosten Korsikas, will er in das Flussbett steigen und eine Strecke wandern. Die Gegend ist wunderschön, aber auch anspruchsvoll, das steinige Gelände und die dicht bewaldeten Abschnitte sind nicht zu unterschätzen.

Keine Spur vom Vermissten

Weil der Mann nicht zurückkehrte, werden die Behörden informiert. Die französische Polizei, die Bergwacht und die Feuerwehr suchen mit einem Hubschrauber, Spürhunden und Drohnen nach ihm. Nach einiger Zeit wird die Suche ergebnislos eingestellt. Zeugenaufrufe über die sozialen Medien und Aushänge an Campingplätzen ergeben auch keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes.

Spendenkonto soll zweite Suche finanzieren

Die Familie will sich damit nicht abfinden. Sie organisiert am 9. August eine private Suche mit Hilfe von Geschwistern, Freunden und Freiwilligen in Absprache mit den Behörden. Aber auch sie finden keine Hinweise, die das Schicksal des 43-Jährigen aufklären können. Ans Aufgeben denkt trotzdem niemand.

Angehörige haben zusammen mit Freunden und Bekannten des Mannes mittlerweile ein Spendenkonto eingerichtet, um eine zweite Suche zu finanzieren. Auch, weil für eine zweite professionelle Suche technische Ausrüstung erforderlich ist. Bislang sind innerhalb kürzester Zeit rund 37.000 Euro zusammengekommen.

Die Polizei in Münster hat mittlerweile Kenntnis von dem Fall. Weil die französischen Behörden allerdings bislang nicht um Amtshilfe gebeten haben, wird sie erst mal nicht tätig, bleibt aber Ansprechpartner. Unterdessen bangt die Familie weiter um das Schicksal des Mannes.

