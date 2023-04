Waldbrand bei Horn-Bad Meinberg

Stand: 22.04.2023, 20:50 Uhr

In Horn-Bad Meinberg in Ostwestfalen-Lippe hat nach Informationen der Feuerwehr ein Waldstück gebrannt. Rund 10.000 Quadratmeter Fläche an einem Steilhang standen demnach in Flammen.