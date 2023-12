Der Inhalt des Briefes wurde erst jetzt bekannt. Es soll um Fehlverhalten in vielerlei Hinsicht gehen.

Politische Alleingänge und sexistisches Verhalten

Im Brief werden Morkes politische Alleingänge vorgeworfen. Außerdem soll er seinen Dienstwagen privat genutzt und frauenverachtendes Verhalten an den Tag gelegt haben. Die Beigeordneten forderten ihn auch dazu auf, die Ratsmitglieder über das Schreiben in Kenntnis zu setzen. Das hatte der Bürgermeister nicht getan. Erst kürzlich erhielt der Rat dann doch Einsicht - auf Nachfrage und nur unter Aufsicht.

Zerrüttetes Verhältnis

Dass sich alle Beigeordneten mit einem Brief an einen Bürgermeister wenden und ihn auf schärfste Weise kritisieren, ist nicht alltäglich. Das zerrüttete Verhältnis zwischen den Abteilungsleitern und dem Bürgermeister sei keine Grundlage für eine Zusammenarbeit. Auch von rechtlichen Schritten ist die Rede. Grünen-Fraktions-Sprecherin Gitte Trostmann fordert Klarheit:

"Sollten sich die Berichte erhärten, dann erwarten wir, dass Herr Morkes sein Amt niederlegt. Er darf sich nicht, wie in der Vergangenheit, wenn er in die Kritik geraten ist, aus der Verantwortung stehlen. Ansonsten müssen wir auch andere Konsequenzen, wie eine Abwahl, in Betracht ziehen." Gitte Trostmann, Fraktions-Sprecherin Bündnis 90/ Die Grünen

Auch andere Ratsfraktionen melden sich zu Wort

Die CDU schließt sich der Forderung an und will mit den anderen Ratsfraktionen über ein Abwahlverfahren sprechen. Darüber hinaus betont der SPD-Fraktionsvorsitzende, Volker Richter, dass die Stadt Gütersloh jetzt schon einen Image-Schaden davon getragen habe. Ihn hätten bereits Politiker aus anderen Kommunen angerufen, um zu erfahren, "was denn da los ist" .

Eine Stellungnahme bleibt bisher aus

Der WDR hat Norbert Morkes um eine Stellungnahme gebeten. Bis jetzt blieb die Anfrage aber unbeantwortet. Aktuell ist der Bürgermeister krank. Auch die Beigeordneten wollten sich bisher nicht öffentlich äußern.