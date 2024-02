In Minden reinigt ultraviolettes Licht das Trinkwasser

Die UV-Anlage im Wasserwerk in Minden

Tausende Anwohner in Minden mussten um den Jahreswechsel tagelang ihr Wasser abkochen, weil verschmutzes Wasser aus der Weser in die Trinkwasserleitungen geraten war. Die Wasserwerke installierten daraufhin eine UV-Anlage - das Wasser in Minden wird seitdem also mit ultraviolettem Licht gereinigt. Die Technik dazu kommt aus Herford.

Die UV -Anlage ist ein Metallrohr, mehrere Meter lang und etwa 50 Zentimeter breit. Im Inneren sind bis zu zwei Meter lange Leuchtstoffröhren sicher auf Gummi gelagert. Das Trinkwasser fließt an der einen Seite hinein. Ein speziell ausgerichtetes System aus kleinen Umlenkern und Finnen sorgt dafür, dass alle Röhren gleichmäßig umspült werden. Am anderen Ende strömt abschließend das gereinigte Wasser wieder in das Leitungssystem der Wasserwerke und wird dann zu den Haushalten gepumpt. Derartige Anlagen reinigen jetzt in Minden, Herford und Bielefeld das Trinkwasser.

Video starten, abbrechen mit Escape UV-Licht gegen Bakterien Lokalzeit OWL. . Verfügbar bis 05.02.2026. WDR. Von Stefan Leiwen.

Wissen um Reinigungskraft von UV-Licht schon lange bekannt

Ausprobiert wurde die Technik erstmals in den 1970er Jahren. Zwei Erfinder aus Herford hatten die Idee, Wasser mit ultraviolettem Licht im großen Stil mechanisch zu reinigen. Das Wissen, dass Sonnenlicht Trinkwasser von Bakterien befreit, ist schon länger vorhanden. Beispielsweise lassen in südlichen Ländern Menschen dreckiges Wasser in Glasflaschen im Sonnenlicht stehen. Nach mehreren Stunden ist es dann sauber und trinkbar. Dabei werden die Bakterien " inaktiviert ". Sie können sich nicht mehr vermehren und sind somit ungefährlich für den Menschen.

Licht ist nicht sichtbar

Die UV-Anlagen zur Trinkwasserreinigung werden in Herford hergestellt.

Die UV -Anlagen werden bei der Firma Xylem in Herford fertig montiert. Von hier aus werden sie bis nach Amerika, Asien und Australien geliefert. Die Leuchtstäbe werden zuvor in Essen produziert. Das ultraviolette Licht ist für Menschen nicht sichtbar. Nur im Testlabor ist es zu sehen . Ist die UV- Anlage eingeschaltet, schimmert das Wasser - je nach Zusammensetzung - von grün bis blau.

Wasser behält seinen Charakter

Durch das Licht wird Wasser ohne chemische Mittel, wie beispielsweise Chlor, gereinigt und dadurch wieder trinkbar. Das Besondere an diesem Verfahren ist, dass das Wasser durch die Reinigung nicht den Geschmack oder die mineralische Zusammensetzung verändert.