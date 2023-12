Ein nachhaltiger Umgang mit Wasser

Der Bau eines ähnlichen Netzes in deutschen Städten würde viel Zeit in Anspruch nehmen. Nützlich sei es auf jeden Fall, sagt Niemann. "Tesla in Brandenburg hätte sich über so ein Netzwerk gefreut."

Dem amerikanische Autobauer wird von Kritikerinnen vorgeworfen, an seinem Standort in der Nähe von Berlin zu viel Trinkwasser zu verbrauchen. Bis es so weit wäre, können große Zisternen auf dem Gelände von Industrieanlagen für Wasserrecycling genutzt werden. In ihnen kann Regenwasser aufgefangen und für weitere Prozesse genutzt werden.