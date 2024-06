Gerade erst renoviert - schon wieder verschlammt

Stadt verteidigt Hochwassermaßnahmen

Dabei hat die Stadt im vergangenen Jahr einiges getan, sagt der Bürgermeister selbst. "Bei dem Feld, wo letztes Jahr das meiste Wasser runtergekommen ist, ist dieses Mal nichts passiert. Da haben die Schutzwände gehalten." Allerdings sei es dieses Mal auf einem anderen Feld zu massiven Überschwemmungen gekommen.

Bürgermeister Frank Hilker (ganz links) im Gespräch mit Anwohnern.

Ein großes Problem war auch ein Regenrückhaltebecken in der Nähe. Dort habe sich so viel Wasser gesammelt, dass es in die umliegenden Gärten und dann in die Häuser gelaufen ist. "Wir wollen hier Schutzwände bauen, damit das Wasser an dieser Stelle nicht mehr weiterkommt. Das geht aber nicht so schnell und muss vernünftig geplant und umgesetzt werden" , sagt Hilker.

"Ein richtiges scheiß Gefühl..."

Das Wohnzimmer von Jürgen Wolke stand am Vortag noch voller Schlamm.

Auch bei Jürgen Wolke sind Keller und Erdgeschoss wieder vollgelaufen: "Das Schlammwasser kam ratz fatz, innerhalb kürzester Zeit stand wieder meine ganze Wohnung unter Wasser. Das ist alles gerade neu. Ein richtiges scheiß Gefühl…" Der 67-Jährige wohnt alleine und ist gesundheitlich eingeschränkt. Das Chaos selbst beseitigen kann er nicht.

Deswegen ist auch Jürgen Wolke auf die vielen freiwilligen Helfer angewiesen. Die sind schon fleißig dabei, seinen Keller vom Schlamm zu befreien. Einer sagt: "Ich habe heute Morgen den Aufruf gesehen und bin sofort hergekommen. Das ist ja das Mindeste, das man tun kann."

Jürgen Wolke hofft, dass im Laufe des Tages der Strom wieder angeht. Wie es darüber hinaus weitergeht, weiß er nicht. Auch weiß er nicht, ob er die Kraft hat, nochmal alles wieder aufzubauen.