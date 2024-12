Rat in Rheda-Wiedenbrück stimmt für Flüchtlingsunterkunft

Mehr als 2.000 Unterschriften gegen die ZUE

Eine Bürgerinitiative hatte mehr als 2.000 Unterschriften gegen die so genannte ZUE – Zentrale Unterbringungseinrichtung – der Bezirksregierung Detmold gesammelt. Sie hält die Unterkunft für zu groß und fordert stattdessen eine dezentrale Unterbringung geflüchteter Menschen.

Sprecher Moritz Binick übergibt die Petition an Bürgermeister Theo Mettenborg

Die Petition wurde vor der entscheidenden Ratssitzung an Rheda-Wiedenbrücks Bürgermeister Theo Mettenborg ( CDU ) übergeben. Der äußerte sich wegen persönlicher Befangenheit in der Ratssitzung nicht. Die Stadt hatte die ZUE aber vorangetrieben - unter anderem weil sie von der Bezirksregierung finanziert werden soll. Das bringe der Stadt in den nächsten drei Jahren 7,5 Millionen Euro Ersparnis.

Bürgerbegehren könnte Ratsbeschluss kippen

Die Gegner kündigten unmittelbar nach der Entscheidung ein Bürgerbegehren an. Es könnte bis zum Sommer nächsten Jahres abgeschlossen sein und den Ratsbeschluss kippen. Trotz dieser Unsicherheit will die Bezirksregierung an den Planungen festhalten.

