BVB reist zum Klassiker der etwas anderen Art

Kovac will andere Mentalität sehen

"Es ist schon der Klassiker, wenn auch nicht in der Konstellation, wie wir sie kennen", sagte BVB-Coach Niko Kovac, noch gezeichnet von der 0:4-Demütigung in Barcelona.

Dennoch will Kovac ein Duell auf Augenhöhe sehen und fordert dazu eine deutliche Leistungssteigerung.

"Darum geht’s: Dass wir morgen eine ganz andere Mentalität an den Tag legen, eine ganz andere Laufbereitschaft an den Tag legen, einen ganz anderen Zusammenhalt" , sagte der 53-Jährige am Tag vor dem Spiel.

"Bayern ganz klarer Favorit"