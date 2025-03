Mix aus Freude und Erleichterung - Iserlohn feiert den Klassenerhalt

Dann aber ist für ihn endgültig Schluss auf der Trainerbank. Er wird die Geschicke der Roosters künftig wieder als Sportdirektor lenken. Beide Aufgaben seien dauerhaft nicht miteinander vereinbar, so Fritzmeier. Wer ihn an der Seitenlinie ablösen wird, ist aktuell noch nicht klar.

Klar ist aber, dass der neue Mann wieder ein DEL-Team trainieren wird. Und darüber ist man am Sailersee froh und vor allem erleichtert. " Da fällt erstmal jedem ein großer Stein vom Herzen ", sagte Ziegler über die aktuelle Stimmung in der Mannschaft. " Es braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, bis wir es realisiert haben. " Seit 2000 spielen die Roosters nun ununterbrochen in der höchsten Liga im deutschen Eishockey.

Unsere Quellen: