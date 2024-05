Allwetterzoo Münster hat Tapir als EM-Orakel

Mangelndes Interesse kann man Tapir Theo nicht vorwerfen: Immer wieder stürmt der 6 Jahre alte Tapir in sein Außen-Gehege und geht schnurstracks auf die Bälle zu, die da vor ihm liegen. Zur Zeit übt er nur mit zwei Bällen.

Drei Bälle mit Gemüse gefüllt

Im Juni wird es ernst. Drei Bälle werden es dann sein, angemalt in verschiedenen Farben. Entscheidet sich Theo für den Lederball mit den Farben schwarz, rot, gold, dann setzt er als Orakel auf Deutschland. Gilt sein Interesse dem Ball mit den Nationalfarben des Gegners, hat der die Nase vorn. Der Unentschieden-Ball ist in ein neutrales Weiß gehüllt. Was alle Bälle gemeinsam haben: Sie sind mit leckerem Gemüse gefüllt, um Theo zu locken. Das Orakel gilt also für den Ball, bei dem er zunächst mit seinem Tapir-Rüssel beherzt zubeißt.

So viel Futter, Theo kann sein Glück kaum fassen. Zoo-Mitarbeiter Jörg Riehemann hatte die Idee zum Europameisterschafts-Orakel. " Wir hatten die Wahl zwischen Tapir-Mann Theo und Tapir-Dame Florentine. Aber die zeigte nicht so die richtige Begeisterung. Da haben wir uns für Theo entschieden ," erzählt er lachend. Beide Tiere kamen vor einem Jahr aus Polen, um in die neue "Meranti-Halle" einzuziehen. Und fühlen sich hier pudelwohl.

Theo löst Norman als Orakel ab

Zoobesucher und Fußballfans hoffen natürlich, dass Theo richtig tippt. Schließlich soll er über Wohl und Wehe der deutschen Fußballseele entscheiden. Es liegt also eine gewaltige Last auf ihm. " Aber das hat Norman auch ganz gut hingekriegt ", sagt Jörg Riehemann. Norman war das letzte Fußball-Orakel des Allwetterzoos Münster, ein Gürteltier. Bis zum Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien lag er gut im Orakel-Rennen. Dann ließen seine hellseherischen Kräfte etwas nach. Das soll Theo jetzt nicht passieren – am besten richtig tippen bis ins Finale. Hoffen alle, die Fußball-Deutschland die Daumen drücken.

Unsere Quelle:

Allwetterzoo Münster

Darüber berichtet der WDR am 16.05.2024 in der Lokalzeit Münsterland im Radio auf WDR2.