"Swiftkirchen"-Ortsschild kommt ins Rock'n'Popmuseum Gronau

Nach den Taylor Swift-Konzerten wurden die besonderen Schilder, die extra für die Konzerte aufgehängt wurden, wieder abgehängt und von der Stadt Gelsenkirchen versteigert. Einen Zuschlag bekam das Rock'n'Popmuseum in Gronau im Münsterland.

Am Dienstagnachmittag will Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin zwei Museumsvertretern das Schild überreichen. Bis Besucher das neue Schild im Rock'n'Popmuseum in Gronau sehen können, wird es aber noch einige Monate dauern.

Eine eigene Vitrine für den Hype

Der Grund: Das Museum lässt für das neue Ausstellungsstück extra eine neue Vitrine entwerfen. Rundherum soll dann eine Art "Taylor Swift-Ecke" entstehen. So lange soll das Schild gut verpackt im Museumslager liegen.

Die Stadt Gelsenkirchen hatte im Sommer 20 Ortsschilder mit der Aufschrift "Swiftkirchen" angebracht - als Hommage an die US -Popsängerin, die im Juni dort drei Konzerte ihrer "Eras-Tour" gab. Die Idee kam von einem Fan, und die Schilder wurden für viele "Swifties" ein beliebtes Fotomotiv.

Rund 28.000 Euro für "Swiftkirchen"-Schilder

Insgesamt wurden alle 20 Schilder an die Höchstbietenden für rund 28.000 Euro versteigert. Das Geld geht nach Angaben der Stadt Gelsenkirchen an drei soziale Einrichtungen in der Stadt.

"Swiftkirchen"-Schild im Bonner Haus der Geschichte

Die Schilder gingen an viele unterschiedliche Interessenten. Eines der Schilder hängt seit Sommer auch im Haus der Geschichte in Bonn.

Unsere Quellen:



Stadt Gelsenkirchen