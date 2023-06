Sonntag früh hatten Taucher erneut nach dem 70-Jähigen gesucht - nach zwei Stunden stellten sie ihre Bemühungen aber ein. Auch der Einsatz einer Drohne brachte keinen Erfolg. Bereits am Samstag hatten 18 Taucher, unter anderem der DLRG aus Dülmen und der Feuerwehr aus Münster, den Kanalabschnitt abgesucht. Mit Einbruch der Dunkelheit stellten die Rettungskräfte die Suche zunächst ein und der Bereich wurde für die Nacht wieder für die Schifffahrt freigegeben.

Mann war plötzlich verschwunden

Der 70-jährige war mit seiner Familie zum gemeinsamen Baden an den Kanal gefahren. Als der Sendener plötzlich nicht wieder auftauchte, suchten Familienangehörige zunächst selbst nach dem Mann, alarmierten wenig später den Rettungsdienst. Auch an Land, beispielsweise in einem nahen Waldstück, war keine Spur von dem Mann zu finden.

Die Stelle liegt nahe eines Yachthafens zwischen Lüdinghausen und Olfen. Hier zweigt auch ein Alt-Arm des Dortmund-Ems-Kanals ab. Die Stelle ist bei Ausflüglern beliebt. Aufgrund der Suchaktion war der Kanal für die Schifffahrt komplett gesperrt.

Notfallseelsorger im Einsatz

Angehörige wurden an der Einsatzstelle von Notfallseelsorgern betreut. Die großangelegte Such- und Rettungsaktion in Lüdinghausen wurde außerdem von einem Polizeihubschrauber, Suchbooten, Rettungs- und Spürhunden zu Land und Wasser sowie einer Drohnenstaffel der Feuerwehr unterstützt.

Die DLRG warnt grundsätzlich davor, in Kanälen zu baden. In bestimmten Bereichen, beispielsweise in der Nähe von Brücken, ist das ohnehin verboten. In Kanälen können gefährliche Strömungen auftreten. Außerdem werden sie von Schiffen befahren.

