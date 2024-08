Neue Stauseebrücke in Haltern ist freigegeben

Halterner und Touristen haben sehnlich auf diesen Tag gewartet. Vier Jahre mussten Fußgänger und Radfahrer Umwege fahren, blieb ihnen der beliebte Blick auf das rauschende Stauwehr der Talsperre verwehrt. Stattdessen kamen sich Ausflügler, Badegäste & Co an der nahen, stark befahrenen Bundesstraße oft in die Quere.

In der Tat ist es oft so, dass gar nicht das Geld fehlt, um Brücken neu zu bauen, oder zu sanieren, sondern wir brauchen Menschen, die das tun! Oliver Krischer, NRW-Verkehrsminister

Die Landesregierung hatte zwar Fördermittel für den mehr als drei Millionen Euro teuren Brückenneubau bereitgestellt. Trotzdem zogen sich Planungen und Arbeiten lange hin. Haltern teilte damit das Schicksal vieler anderer Brückenprojekte im Land: Ingenieure und andere Bauspezialisten fehlen.

Land verspricht mehr Tempo

Verkehrsminister Oliver Krischer hatte den Neubau mit einer Landesförderung unterstützt.

Das Land NRW hat eine Brückenoffensive gestartet, will in den kommenden Jahren 400 Bauwerke erneuern lassen. Außerdem sollen Brückenprüfungen in kürzeren Abständen über die Bühne gehen, damit Bauwerke möglichst erst gar nicht so marode werden, dass sie einstürzen könnten.

Wegen Einsturzgefahr war die vorherige Stauseebrücke in Haltern im Frühjahr 2020 gesperrt worden. Die erst 15 Jahre alte Konstruktion war durch die regelmäßigen Schwingungen so stark beschädigt, dass eine Reparatur aus Sicht der Stadt unwirtschaftlich gewesen wäre.

Neues Wahrzeichen

Die neue, blaue Brücke soll für die Entbehrungen entschädigen: Sie bietet mehr Platz und größere Aussichtspunkte. Außerdem soll die Hängebrücke mit ihren markanten blauen Trägern und der LED-Beleuchtung zum neuen Wahrzeichen der Seestadt werden.

