Soest: Brandbrief an die Integrationsministerin

In dem zweiseitigen Schreiben schildert Soests Bürgermeister Eckhard Ruthemeyer, wie sich aus seiner Sicht die hohe Zahl an Geflüchteten auf die Kleinstadt mittlerweile auswirkt: " Durch diese große Anzahl der Flüchtlinge, die sich verstärkt im Innenstadtgebiet und rund um den Bahnhof aufhalten, verändert sich das Stadtbild zunehmend. " Es gehe um das " subjektive und objektive Sicherheitsgefühl der Bürge r".

Kleinstadt zählt etwa 2.300 Geflüchtete

Um der Ministerin ein umfassendes und konkretes Bild der Situation in Soest zu bieten, führt der Bürgermeister viele Zahlen an: Soest habe zurzeit circa 50.000 Einwohner. Aktuell seien in der Zentralen Unterbringungseinrichtung des Landes am Stadtrand 1.800 Flüchtlinge untergebracht. Weiterhin befänden sich circa 400 Ukrainerinnen und Ukrainer im Stadtgebiet, dazu etwa 120 Flüchtlinge anderer Nationalität.