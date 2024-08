Künstlerische Leitung der "Skulptur Projekte" ernannt

Ivet Curlin, Natasa Ilic und Sabina Sabolovic - diese drei Namen wird man sich merken müssen. Sie bilden das Kuratorinnenkollektiv "What, How and for Whom", kurz "WHW", das sich 1999 im kroatischen Zagreb gegründet hat. Das Kollektiv war seitdem bei vielen Kunstausstellungen tätig, unter anderem bei der Biennale in Venedig. Alle drei leiteten ebenfalls die Kunsthalle in Wien, von 2019 bis 2024.

Eine siebenköpfige internationale Findungskommission hat "WHW" vorgeschlagen und der Landschaftsverband Westfalen Lippe und die Stadt Münster haben als Träger der "Skulptur Projekte" zugestimmt. Es ist das erste Mal, dass ausschließlich Frauen die künstlerische Richtung vorgeben.

Wendepunkt in der Geschichte der Ausstellung

Die Ernennung des Frauen-Kollektivs markiert damit einen Wendepunkt in der Geschichte der Ausstellung. Bislang hatte der allseits geschätzte und in der Kunstwelt sehr gut vernetzte Ausstellungsmacher Kasper König den Hut auf. Doch der verstarb am 9. August.

Das Kollektiv "What, How and for Whom/WHW" besteht aus Ivet Ćurlin, Nataša Ilić und Sabina Sabina Sabolović

Die "Skulptur Projekte" finden alle zehn Jahre in Münster statt. Ihr Profil: Kunstwerke im öffentlichen Raum, also im Stadtgebiet, nicht im Museum. 1977 gegründet, wird 2027 die sechste Ausgabe stattfinden und gleichzeitig das 50-jährige Bestehen gefeiert.

Allein das schon wird für viel Zuspruch sorgen. Bei der letzten Kunstschau 2017 kamen mehr als 600.000 Besucher aus aller Welt. Für Münster ein Mega-Event, das die Stadt in aller Welt bekannt macht.

Soziale und politische Spannungen der Gegenwart

Über die programmatische Ausrichtung der künstlerischen Leitung lässt sich noch nicht viel sagen. So viel kündigte die Gruppe aber schon einmal an: " Die sozialen und politischen Spannungen der Gegenwart werden natürlich eine Rolle spielen. Das sind zentrale Fragen für die Kunst ".

Bis es so weit ist, müssen sich die drei aber erst einmal in Münster einleben, um Land und Leute kennen zu lernen. Eine Bleibe ist bereits gefunden, nur die Künstlerliste steht noch nicht. Aber dafür ist ja noch Zeit.

