Stolz, Freude und Aufregung: Erstsemester an der Uni Siegen starten

Es wuselt wieder auf dem Campus der Universität Siegen. Denn seit Montagmorgen läuft das Wintersemester und für rund 2.200 Studierende in Siegen ist es gleichzeitig das erste Semester an der Universität.

Im Frühjahr haben die meisten von ihnen noch die Schulbank gedrückt, jetzt haben sie sich einen Platz im Audimax gesucht. Hier werden die " neuen Mitglieder der Universität ", wie Direktorin Stefanie Reese die jungen Studierenden bei ihrer Rede anspricht, begrüßt.

Wieso Uni Siegen?

Auch Sarah Kiefer aus Freiburg ist unter ihnen. Die 20-Jährige studiert Psychologie. Sie hat Siegen als Studienort gewählt, weil die Mieten in der Stadt noch leistbar sind. " Außerdem ist es hier familiär. Mein Studiengang ist noch relativ neu an der Uni und darum sind alle sehr engagiert. "

Sie schwärmt von dem Einführungsprogramm ihrer Fachschaft in der vergangenen Woche und bereut nicht, dass sie sich gegen einen Studienplatz in Hamburg entschieden hat.

Markt der Möglichkeiten: Infos für die Neuen

Nach der offiziellen Begrüßung schlendern die Neuankömmlinge über den " Markt der Möglichkeiten " im Foyer des Audimax. Hier reihen sich Infostände zum Uni-Leben aneinander. Von A wie ASta , der Studierenvertretung, über das Gleichstellungsbüro und dem International Office bis Z wie ZeDas , das Zentrum für akademisches Schreiben.

"Hier schreiben sie ihre eigene Geschichte, knüpfen Freundschaften und lernen nicht nur Wissenschaftliches, sondern auch fürs Leben." Stefanie Reese, Rektorin Universität Siegen

Laurenz Stellberg studiert BWL im 1. Semester.

Laurenz Stellberg kommt aus Meinerzhagen und gehört zu den Kurzentschlossenen: Erst letzte Woche hat er sich für BWL in Siegen eingeschrieben, heute ist er das erste Mal da. Er mag es, dass hier viele junge Leute sind. Es ist im Vergleich zu seiner alten Schule groß und beeindruckend. Er freut sich auf das, was kommt. "Ich bin im Moment allein hier. Aber ich denke, ich bekomme bestimmt bald Anschluss. Ich bin motiviert." Warum er in Siegen ist? Weil hier sein NC ausreiche, sagt er und lacht.

Schnell Bekanntschaften gemacht

Ihssan Nassih, Maren Heuwes und Amina Sahi

Ihssan Nassih, Maren Heuwes und Amina Sahi haben sich bereits kennengelernt und sind gespannt, was Siegen ihnen bieten wird. Sie kommen aus Köln, Lindlar und Wuppertal. Was das Freizeitprogramm in Siegen angeht, sind sie noch etwas skeptisch. Mundpropaganda von Freunden und Familie hat sie zum Studieren nach Siegen gebracht: "Die Professoren sollen zugänglich und nett sein. Es ist klein und daher persönlich. "