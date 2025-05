Am letzten Spieltag am Samstag besiegten die Ostwestfalen Waldhof Mannheim mit 1:0 (0:0) und behaupteten mit 72 Punkten die Spitzenposition vor Mit-Aufsteiger Dynamo Dresden und dem 1. FC Saarbrücken, der in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen wird. Noah Sarenren Bazee (56.) erzielte das entscheidende Tor für die Arminia.

Bielefeld kann noch zwei weitere Titel gewinnen: Am nächsten Samstag (24.05./20 Uhr) trifft der Klub im DFB-Pokalfinale auf Bundesligist VfB Stuttgart. Am 29. Mai (14. Mai) bestreitet die Arminia das Finale im Westfalenpokal gegen die Sportfreunde Siegen.