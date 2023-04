Gerry Weber in finanzieller Schieflage

Stand: 19.04.2023, 18:01 Uhr

Der Damenmode-Hersteller Gerry Weber aus Halle in Westfalen steckt rund drei Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss seines Insolvenzverfahrens wieder in der Krise. Am Mittwoch kündigte der Konzern eine finanzielle Sanierung an.

Von Arndt Möller