Wie es zu dem Feuer am Morgen gekommen ist, ist noch offen. Die Feuerwehr hat den Brand erst in den frühen Morgenstunden löschen können. Im Laufe des Vormittags wird sie nun noch das Dach der Scheune aufschneiden, um letzte Glutnester in der Zwischendecke zu bekämpfen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Auch die Tiere in der Scheune konnten noch rechtzeitig ins Freie getrieben werden. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 300.000 Euro.

Bei dem Brand am Montag geht die Polizei davon aus, dass er vorsätzlich gelegt wurde. Auf dem Dachboden einer Scheune war morgens ein Feuer entdeckt worden. Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute in einer zweiten Scheune in der Nähe eine weitere Brandstelle, die aber schon wieder erloschen war.

Ob es heute erneut Brandstiftung gewesen sein könnte, müssen die Ermittlungen zeigen.

Die WDR-Lokalzeit berichtet über dieses Thema am 22.02.2023 auch im Fernsehen und im Radio auf WDR2.