Waffenfunde und beschlagnahmtes Vermögen

An der groß angelegten Razzia waren rund 180 Polizisten und Zollbeamte beteiligt. Neben dem Zugriff auf Büros und Wohnungen der Beschuldigten wurden auch sechs Luxusfahrzeuge und Bargeld sichergestellt. Zudem wurden Bankkonten gepfändet.

In zwei der durchsuchten Wohnungen stießen die Ermittler auf illegale Waffen. Die Razzia fand bereits am Dienstag statt, die Behörden informierten jedoch erst am Mittwoch über die Details.

Glasfaser-Ausbau in Deutschland

Der Ausbau des Glasfaser-Netzes in Deutschland schreitet schnell voran und gilt als entscheidender Schritt in der digitalen Infrastruktur. Glasfasertechnologie ermöglicht eine stabile und sehr schnelle Datenübertragung, weshalb Telekommunikationsfirmen stark in diesen Bereich investieren.

Der Bedarf an Bauunternehmen, die Straßen aufreißen und die Kabelverlegung bis in die Haushalte übernehmen, ist enorm.