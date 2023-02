Nach der Gewalttat beim CSD in Münster: Angeklagter vor Gericht

Tatverdächtiger war der Polizei bekannt

Nach der Tat: Auf der Rathaustreppe Blumen und Kerzen für das Opfer

Fünf Tage nach der Gewalttat, Anfang September 2022 wird der mutmaßliche Täter, ein 20-Jähriger, am Hauptbahnhof in Münster erkannt und festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft und schweigt. Dennoch werden immer mehr Einzelheiten bekannt, dass der junge Mann in der Vergangenheit schon mehrfach wegen Gewalt- und Drogendelikten aufgefallen ist, und auch, dass er möglicherweise homosexuell ist, dieses aber nicht wahrhaben will. Dann wäre der Angriff eventuell auch als unbewusste Abwehr eigener homosexueller Wünsche zu werten, so die von der Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachterin. Diese Einschätzung sorgt in der queeren Community für Entsetzen. Es sei wichtig die Tat als das zu sehen, was sie im Kern ist, queerfeindlich und homophob, ein Hassverbrechen.

Das Landgericht Münster hat für den Prozess insgesamt zehn Prozesstage eingeplant. Für den Prozessauftakt wird erwartet, dass sich der Beschuldigte zur Tat äußert. Es wäre das erste Mal.