Preußen Münster vor Aufstieg in die 2. Bundesliga

Die Stadt Münster geht davon aus, dass es an vielen Stellen in der Stadt voll werden könnte. Wie auch bei anderen großen Fußball-Ereignissen könnte der Ludgerikreisel durch Auto-Korsos blockiert werden. Auch entlang der Fan-Meile an der Hammerstaße könnte es voll werden. Das Ordnungsamt sowie die Polizei wird mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort sen.

Rathausempfang geplant

So könnte es auch diesen Sonntag in Münster wieder aussehen.

Sollte der Sprung in die zweite Liga gelingen, empfängt Oberbürgermeister Markus Lewe die Mannschaft am Sonntag im historischen Rathaus. Gegen 11 Uhr soll das Team am Prinzipalmarkt ankommen und sich in das Goldene Buch der Stadt Münster eintragen.

Großer Andrang in Kneipen

Auch viele Kneipen bereiten sich auf das Spiel am Wochenende vor und bieten Public Viewing an. Neben den üblichen Fußball-Kneipen wie das „Mutter Birken“ und das „Früh bis spät“, wird das Spiel auch im Cineplex in Münster gezeigt. Dort gibt es aktuell noch Tickets.

Aufstieg wäre großer Erfolg

Zuletzt spielte Preußen Münster vor 33 Jahren in der 2. Fußball-Bundesliga. Der Aufstieg wäre für die Spieler um Trainer Sascha Hildmann ein großer Erfolg. Erst im vergangenen Jahr ist die Mannschaft aus der Regionalliga in die 3. Liga aufgestiegen. Sollte der Aufstieg am Samstag nicht gelingen, stehen Ende Mai die Relegationsspiele für die Mannschaft an.

Unsere Quelle:



Stadt Münster

Darüber berichtet der WDR auch in der Lokalzeit Münsterland am 17. Mai 2024 und im Hörfunk auf WDR2.