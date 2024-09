Kundin Anna Brundieck ist froh, dass es die kleine Postfiliale in der Everswinkeler Ortsmitte wieder gibt. "Ich gebe hier ein Paket auf. Ich habe meinen Rucksack verkauft und werde den hier heute verschicken. Ich bin einfach froh, wenn ich einen Ansprechpartner vor Ort habe und da noch ein Mensch sitzt, den ich fragen kann ", sagt sie. Denn sie wisse auch gar nicht, welche Größe oder Kilogramm sie buchen müsste.

Von außen in einem schmucklosen Backsteinbau aus den 80er-Jahren untergebracht, ist sie von innen aber hell, neu und voller Überraschungen. Wer sie betritt, findet nicht nur den obligatorischen Postschalter, sondern auch ein kleines Ladensortiment.

Post, Schreib- und Spielwarenladen in einem

Während im vorderen Bereich eine große Eistruhe leise vor sich hin brummt, gibt es an der Schaufensterseite kleine und größere Spielwaren. Links neben dem eigentlichen Postschalter gibt es eine große Auslage voller Süßigkeiten, Büroartikel wie Schnellhefter, Stifte und Bürordner sind im hinteren Bereich der kleinen Filiale zu finden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben am Schalter jede Menge zu tun, die Menschen in Everswinkel nehmen die Filiale gut an.

Kundin Cornelias Niesmann stöbert derweil in einem großen Regal mit Geschenkartikeln aller Art: "Ich habe hier Ballons gefunden für einen Geburtstag. Die werde ich dann mit Helium füllen lassen, da bin ich ganz froh drüber, dass es sowas jetzt wieder hier gibt, weil man sonst nach Münster fahren müsste. Oder nach Telgte, das ist umständlich." Ein kleiner Laden für alles - um die Ecke, das kommt an.

Kunden stehen Schlange

Derweil wird die Schlange am Schalter am frühen Nachmittag immer länger; stetig eilen Leute paketbeladen rein und raus, andere wollen nur ein Einschreiben aufgeben oder nach alter Art ein paar Briefmarken kaufen. Filialleiterin Elham Esmaili kommt mit dem Abscannen der Strichcodes und Abstempeln von Briefen und Umschlägen kaum nach. Es hat sich rumgesprochen, dass es in Everswinkel wieder eine Post samt angeschlossenem kleinen Laden gibt.

Bürger: Everswinkel drohte Verödung

In der Postfiliale gibt es auch ein kleines Sortiment mit Süßigkeiten, Büroartikeln und Geschenkideen.

Das war nicht immer so. Der Verkehrsverein Everswinkel hatte die Filiale jahrzehntelang ehrenamtlich betrieben und erhielt Zuschüsse von der Stadt, musste sie aber wegen zu hoher Kosten im März schließen. Dem 10.000-Einwohner-Ort drohte eine weitere Verödung. Die städtische Wirtschaftsförderung Everswinkel, die Post selbst und die NRW -Initiative "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren" konnten aber schließlich ein neues Konzept erarbeiten und neue Betreiber finden. Die erhalten in den ersten beiden Jahren bei der Miete Unterstützung von der Initiative.