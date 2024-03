Politik entscheidet über NS-Gedenkstätte Stalag 326

Neuer Ärger droht wohl nicht: CDU , Grüne, SPD , FWG-UWG und FDP sind sich einig. Sie wollen heute im Gütersloher Kreistag dafür stimmen, dass der Kreis sich künftig mit bis zu 210.000 Euro im Jahr an den Stalag-Betriebskosten beteiligt. Seit 30 Jahren kümmert sich ein Verein um die Erinnerungsarbeit des ehemaligen Gefangenenlagers im Zweiten Weltkrieg.

In der ursprünglichen Machbarkeitsstudie des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe LWL war es noch um fast doppelt so viel Geld gegangen. Vor allem die Kreis- CDU -Fraktion war dagegen. Das Ergebnis: der Kreistag lehnte im Herbst 2023 Anträge zum Stalag 326 mehrheitlich ab. Das ganze 64-Millionen-Euro Projekt schien in Gefahr.

Gedenkstätten-Förderverein stellte die Arbeit ein

Die Gedenkstätte Stalag 326 von außen

Die Empörung war riesig beim LWL , der den Ausbau zu einer bundesweit bedeutenden Gedenkstätte geplant hatte, bei NRW -Landtagspräsident André Kuper, ebenfalls CDU -Mitglied, und bei den überwiegend ehrenamtlichen Beschäftigten der Stalag-Gedenkstätte in Schloß Holte-Stukenbrock.

Die stellten kurzfristig ihre Arbeit ein, boten keine Führungen mehr an und sagten eine Jubiläumsfeier des Fördervereins kurzfristig ab. Und das alles passierte ausgerechnet in der Region, in der bis 1945 über 300.000 Kriegsgefangene litten, vor allem Soldaten aus der Sowjetunion. Bis zu 65.000 Menschen starben. Viele wurden in Schloß Holte-Stukenbrock begraben.