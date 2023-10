Landtagspräsident Kuper hofft weiter auf Ausbau der Gedenkstätte Stalag 326

Zum geplanten Ausbau der Gedenkstätte, die an das Stammlager Stalag 326 erinnert, hat Landtagspräsident André Kuper (CDU) eine persönliche Verbindung. In der Nazi-Zeit sind in den Gebäuden im ostwestfälischen Schloß Holte-Stukenbrock tausende sowjetische Kriegsgefangene gestorben. Der Ort liegt in Kupers Wahlkreis, er hat sich stark für das Projekt engagiert.

Doch die Kosten des Ausbaus sind hoch. Bund und Land würden einen Großteil davon übernehmen. Der Kreis müsste allerdings 400.000 Euro im Jahr an Betriebskosten tragen. Der Kreis entschied sich dagegen - aus Gründen der Sparsamkeit. " Mich bedrückt die Entwicklung sehr. Ich hoffe aber immer noch, dass es uns gelingt ", sagte Kuper im Gespräch mit dem WDR.