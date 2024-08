Bürgerbegehren gegen Photovoltaikanlage in Bad Laasphe

Jutta Schuppener wohnt direkt neben der Freifläche.

Die geplante zwei Hektar große Freiflächenanlage würde direkt an mehrere Wohnhäuser angrenzen. Jutta Schuppener bewohnt eines davon. Sie sieht die Pläne zur Photovoltaikanlage skeptisch: " Warum gerade hier, so dicht am Haus, das verstehe ich nicht ", so Jutta Schuppener. "Es gibt doch bestimmt auch andere Plätze. " So wie sie denken viele im Dorf.

Mehr als 50 Prozent Ablehnung in der Bevölkerung will Joachim Schäfer, Organisator eines Bürgerbegehrens, bei einer Umfrage unter den Stimmberechtigten der rund 400 Einwohner ermittelt haben. "Wahrscheinlich sind es noch mehr" , so Schäfer.

Bereits genügend Windräder in der Region

Die Diskussion dreht sich um diese Freifläche in Puderbach.

Er und seine Mitstreiter finden, dass die Region Siegen-Wittgenstein bereits genügend zur Energiewende beigetragen haben – in Form von zahlreichen bereits errichteten und geplanten Windrädern. Außerdem kritisiert er die Art und Weise, wie das Projekt umgesetzt wird.

Zu wenig klare Informationen, keine eindeutigen Aussagen, ob sich die Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt beteiligen und auch finanziell davon profitieren können – das sind weitere Vorwürfe. Investor Arne Kohlberger lebt selbst in Puderbach und will trotz der Kritik an dem Projekt festhalten.

Homepage mit Informationen des Investors

Er hat seit über einem Jahr eine Homepage zu dem Projekt online gestellt, auf der er Informationen zur Verfügung stellt und Fragen beantwortet. Wie groß die Anlage genau wird und wie nahe sie an die Wohnhäuser reicht, sei erst nach dem endgültigen Planungsverfahren durch die Kommune klar, so Kohlberger.

Doch dazu wird es möglicherweise nicht mehr kommen. Das angestrebte Bürgerbegehren will erreichen, dass die Kommune generell alle Planungen zu PV-Anlagen im Außenbereich einstellt. Rund 1.000 Unterschriften wären dafür nötig. Joachim Schäfer ist optimistisch, dass er sie zusammenbekommt.

