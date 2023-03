Panzerstreitkräfte aus Augustdorf sichern künftig Nato-Ostflanke

Kurzfristig in den Einsatz

Die lippischen Soldatinnen und Soldaten könnten in Zukunft kurzfristig in gefährliche Einsätze geschickt werden. Oberst Marco Eggert will versuchen, nicht nur sie, sondern auch mögliche Sorgen ihrer Familien nicht aus den Augen zu verlieren:

" Wir werden natürlich diesen Auftrag unseren Männern und Frauen erklären, sodass wir bemüht sind, die Belange unserer Soldatinnen und Soldaten in ihrem Privatleben so in Einklang zu bringen, dass es möglichst planbar ist. Das ist das Ziel. "

Rasche Neustrukturierung

Im vergangenen Februar musste die Brigade 14 Kampfpanzer Leopard 2 in die Ukraine abgeben. Die Augustdorfer standen weitgehend ohne Panzer da. Viel Zeit, sich an die neuen Aufgaben zu gewöhnen, bleibt nicht: Bereits im Januar sollen die Augustdorfer für eine Verlegung nach Litauen einsatzbereit sein.

Wir berichteten über dieses Thema am 28.03.2023 in den Nachrichten bei WDR2 und in der Lokalzeit OWL im WDR Fernsehen.