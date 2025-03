Zwei Eckenvarianten: Verl überlistet Bielefeld

Insgesamt gestaltete sich die zweitze Halbzeit augeglichen. Beide Mannschaften spielten nach vorne. Bielefeld drängte auf den Anschluss, Verl wollte die Entscheidung. In der Schlussphase erarbeitete sich die Arminia noch einmal Feldvorteile.

Die Verler Abwehr stand jedoch stabil. Und so dauerte es bis zur achten Minute der Nachspielzeit, ehe die Arminia doch noch zum Anschluss traf. Großer stocherte den Ball nach einem Freistoß ins Tor. Kurz danach war jedoch Schluss.

Bielefeld empfängt Saarbrücken zum Topspiel

In der 3. Liga steht nun eine englische Woche an. Der SC Verl reist am Dienstag (11.03.2025, 19 Uhr) zum Tabellenletzten SpVgg Unterhaching. Zur selben Zeit steigt in Bielefeld das Spitzenspiel des Spieltags, wenn der Tabellenzweite 1. FC Saarbrücken bei der Arminia gastiert.

